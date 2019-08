© foto di WilMan

"Belotti, il simbolo studia gli inglesi. Giovedì i Wolves". Così il Corriere Torino, nel taglio alto della prima pagina odierna, titola sul club granata e sul cammino europeo dello stesso. Nelle pagine sportive interne, le parole scelte sono le seguenti: "Belotti alla quinta. Quattro anni fa il Gallo sbarcava nel club granata. Ora è il simbolo del Toro, il suo quinto goleador in A. E per crescere ancora oggi studia i Wolves in tv".