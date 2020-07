Corriere Torino sui granata: "Comincia oggi la tre giorni di Izzo"

"Comincia oggi la tre giorni di Izzo" scrive il Corriere Torino in un box in taglio alto, in prima pagina. Questa sera l’Inter, giovedì il Genoa: in casa dei nerazzurri, il difensore del Toro segnò il suo primo gol in serie A proprio con la maglia rossoblù. Una tre giorni speciale per tutto il Toro che si gioca la salvezza definitiva e anche per Izzo.