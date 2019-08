© foto di ManWil

"Europa League: urna maligna. Se il Toro passa rischio Wolves, il club di Mendes". Così il Corriere Torino titola quest'oggi in prima pagina sul club granata. Non una gran notizia per i tifosi torinisti, come spiegato anche dalla titolazione interna: "Toro, ai playoff c’è il Wolverhampton. Dai sorteggi per lo spareggio esce la squadra costruita dall’agente di Cristiano Ronaldo". Prima però gli uomini di Mazzarri dovranno affrontare i bielorussi dello Shakhter Soligorsk.