Corriere Torino sui granata: "Izzo non ce la fa, a rischio Lyanco"

"Izzo non ce la fa, a rischio Lyanco" scrive il Corriere Torino a pagina 13 della sua edizione odierna. Spazio al campo e alle scelte di Longo in vista della sfida con il Verona. Granata a caccia della salvezza. Verso il match di domani sera i dubbi principali di Longo riguardano la difesa: Izzo salta il Verona, Lyanco è in dubbio, Djidji non vive il miglior momento.