Corriere Torino sui granata: "La sfida è già cominciata"

© foto di WilMan

"La sfida è già cominciata: pub di Wolverhampton chiusi per i tifosi del Toro". Questo il titolo del Corriere Torino, nella prima pagina odierna, dedicato al club granata. Nelle pagine interne, in merito alla vicenda, si legge: "Pub solo per gli inglesi: 'È apartheid calcistica'. In tutta la città quattro locali accolgono anche i tifosi granata in arrivo dall’Italia". Passando alla parte squisitamente calcistica, la sfida europea degli uomini di Mazzarri è presentata così: "Sfida al mito, il Toro è pronto. Il Wolverhampton nel ‘54 batteva la mitica Honved. Nasceva quella notte l’idea della Coppa dei Campioni. Belotti e Zaza. affrontano i Lupi Alle 20.45 per ribaltare il 2-3 dell’andata e passare il turno"