Corriere Torino sui granata: "Longo e il ruotaToro"

"Longo e il ruotaToro". Sceglie un gioco di parole, il Corriere Torino, per analizzare le ultime novità in casa granata sin dalla titolazione. In testa all'articolo dedicato al club di patron Cairo, si legge anche: "Ansaldi recuperato, Verdi pronto per la panchina. A Cagliari i granata cambiano molto, non il 3-4-3".