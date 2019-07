© foto di ManWil

Una grande foto di capitan Belotti (in gol insieme a Zaza e Ansaldi) ripreso di spalle. Così il Corriere Torino celebra in prima pagina la prima uscita in Europa League del Toro. E titola: "Contro il Debrecen finisce 3-0. Mazzarri felice: 'Toro perfetto'". Nelle pagine interne, inoltre, titolazione a due pagine sempre con le parole del tecnico granata: "Riecco il mio Torino".