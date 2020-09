Corriere Torino sui granata: "Speranza Segre(ta)"

Gioco di parole sul Corriere Torino per parlare delle ultime vicende in casa granata. "Speranza Segre(ta)" scrive il quotidiano a pagina 14. Domani contro la Pro Patria, senza 7 giocatori nelle nazionali. Giampaolo modifica il Toro. Altra occasione per la mezzala Jacopo Segre, rientrata dal Chievo, che sogna di restare in granata.