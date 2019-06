Corriere Torino sui granata: "Toro, programmi vincenti"

© foto di ManWil

Dopo l'addio, con polemiche annesse poi rientrate, di Petrachi, passato alla Roma, il Torino opta per la soluzione interna per la poltrona di direttore sportivo. E il Corriere Torino, nell'edizione oggi in edicola, nella parte sportiva titola così: "Toro , programmi vincenti. Il presidente Cairo punterà sul ds Bava: al settore giovanile ha portato scudetti e Coppa Italia".