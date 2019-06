Corriere Torino sui granata: "Toro scaglionato"

Da Toro scatenato a "Toro scaglionato". Il gioco di parole virgolettato è utilizzato quest'oggi, come titolo nelle pagine sportive, dal Corriere Torino. Che spiega subito dopo: "Ancora suspense per la sentenza Uefa. Mazzarri fa le 'convocazioni intelligenti'". Granata nel limbo, insomma, nell'attesa di scoprire se e quando arriverà un posto in Europa League, grazie all'esclusione del Milan.