Corriere Torino sui granata: "Toro, subito Rincon"

© foto di ManWil

Non solo calciomercato in questa estate, ma anche l'Europa. Per questo il Corriere Torino, nelle pagine interne, titola così sul club granata: "Toro, subito Rincon. Tocca a lui blindare il centrocampo nel ritorno di domani contro il Debrecen". Con le ultime novità di formazione in vista della sfida in Ungheria dopo il 3-0 di Alessandria: "Un’otite ferma Lukic. A casa come Falque, Djidji e Lyanco. Zaza è l’arma tattica".