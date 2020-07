Corriere Torino sui granata: "Un bel Toro, finalmente"

vedi letture

"Un bel Toro, finalmente" è il titolo del Corriere Torino sui granata, vittoriosi ieri per 3-0 sul Genoa. Era il match point e il Toro se l’è preso. Una vittoria figlia di lavoro (degli schemi come quello del gol di Bremer) e sacrificio (Belotti è ovunque, travolgente, e i suoi lo seguono) ma anche della tranquillità, che Moreno Longo ha instillato nel suo spogliatoio, che dà forza perché ora il Toro palleggia e rischia andando anche oltre gli errori. "In questi giorni negli occhi dei miei compagni c’era grande voglia di fare risultato" dice Belotti. Si è visto per tutta la partita