Corriere Torino sul confronto con De Zerbi: "Sarri allo specchio"

"Sarri allo specchio" scrive il Corriere Torino parlando del confronto con De Zerbi in Sassuolo-Juventus. Allievo contro maestro, o quasi. Maurizio Sarri sfida il Sassuolo di Roberto De Zerbi, "il più interessante tra i giovani allenatori", come l’ha definito il tecnico bianconero che però non si vede come il guru dei neroverdi. La Juventus in casa del Sassuolo dal gol facile.