Corriere Torino sul mercato della Juve: "Missione da 150 milioni"

"Missione da 150 milioni" scrive il Corriere Torino nella sua sezione sportiva a pagina 12. Juve e Barcellona possono andare a braccetto, progettando una maxi-operazione da almeno 150 milioni di euro nel caso in cui si trovassero gli incastri giusti, 150 milioni in entrata e altrettanti in uscita. Non solo Arthur-Pjanic: in fase di studio una maxi operazione per sistemare organici e bilanci.