Corriere Torino sul Toro: "Ragazzi su la testa"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva del Corriere di Torino apre con un titolo sulla formazione di Walter Mazzarri: "Ragazzi su la testa". La mancata qualificazione all'Europa League non deve fare passare in secondo piano la grande stagione fatta dai granata, che vanno verso la riconferma di tutta la linea verde per dare spazio ai baby talenti. L'applauso del tecnico è rivolto in particolar modo a Sasa Lukic e Alex Berenguer: "Hanno avuto un ruolo importante nel girone di ritorno". La base di partenza per il Torino 2019/2020 è sempre più solida, per tentare nuovamente l'assalto all'Europa.