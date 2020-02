Corriere Torino sul Toro: "Viaggio difficile per Berenguer. Asta benefica per Sami"

Nelle pagine interne del Corriere Torino si parla dei granata e della prossima sfida con il Napoli. "Viaggio difficile per Berenguer. Asta benefica per Sami" scrive il quotidiano. Alejandro Berenguer e Vincenzo Millico dovrebbero rimanere fuori dalla lista dei convocati per Napoli-Torino che Moreno Longo diramerà quest’oggi. Intanto, bella iniziativa di solidarietà lanciata da Lorenzo De Silvestri, che ha deciso di attivare una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma CharityStars per sostenere il sogno di Sami, grande tifoso granata di 35 anni affetto dalla nascita da tetraparesi spastica distonica il cui obiettivo è intraprendere un viaggio attraverso quindici paesi che lo porti a Tokyo in tempo per le Paralimpiadi che inizieranno il 25 agosto.