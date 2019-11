Corriere Torino sulla Juve: "CR7, il rebus di Sarri"

© foto di Wilman

"CR7, il rebus di Sarri. La Juve aspetta il miglior Ronaldo. Anche senza la spalla Mandzukic". Così il Corriere Torino, oggi in edicola, apre la propria pagina sportiva. Analizzando la situazione di Cristiano Ronaldo, fin qui autore di sei gol in 15 presenze. Con il tecnico bianconero in cerca di una soluzione per migliorare l'apporto del portoghese per la causa juventina.