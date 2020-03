Corriere Torino sulla Juve: "Higuain, Pjanic e Khedira a casa: fuga dall’isolamento"

"Higuain, Pjanic e Khedira a casa: fuga dall’isolamento": così il Corriere Torino a pagina 2. Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Miralem Pjanic nelle scorse ore hanno abbandonato l’isolamento domiciliare volontario cui erano stati sottoposti in compagnia di altri 118 uomini Juve (tampone negativo per i tre) per volare dalle rispettive famiglie. Il Pipita, insieme agli altri due, avevano informato la Juventus della sua decisione, essendo ancora sospesa l’intera attività almeno ufficialmente non c’era bisogno di autorizzazione.