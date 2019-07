Corriere Torino sulla Juve: "La rivoluzione del gol"

© foto di ManWil

"La rivoluzione del gol". Titolo accattivante, quest'oggi, all'interno delle pagine sportive del Corriere Torino presente oggi in edicola. La spiegazione, insieme a una suggestiva infografica che inserisce ogni attaccante in uscita dalla Juventus e le punte accostate ai bianconeri all'interno di un pianeta, arriva nel sottotitolo: "Kean all’Everton, Dybala in uscita e l’enigma di Higuain. La Juve di CR7 aspetta Lukaku, Chiesa e magari Icardi".