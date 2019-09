© foto di WilMan

Mercato ancora aperto in casa Juventus. I bianconeri, infatti, sono vicini a un illustre addio. Con il Corriere Torino che titola così: "Il Signor No sta per dire sì: Mandzukic verso il Qatar. Lo corteggia l’Al-Gharafa. Il contratto è pronto: 10 milioni alla Juve, 6 a stagione per il croato". Il prospetto offensivo, insomma, è in procinto di abbandonare i bianconeri dopo i rifiuti nel mese di agosto.