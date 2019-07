© foto di ManWil

Il mercato della Juventus non è solo in entrata. E le uscite potrebbero diventare internazionali, come spiega in prima pagina il Corriere Torino: "Paratici a Londra per fare cassa. Everton su Kean, «Villa» (Aston Villa NdR) su Perin. A Nanchino Sarri supera Conte ai rigori. Tra Milano, Londra e New York si sviluppa il mercato della Juve".