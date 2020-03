Corriere Torino sulla Juve: "Ritorno in quarantena"

Il Corriere Torino, nella pagina sportiva dell'edizione odierna, analizza la situazione in casa Juventus, con Higuain, Pjanic e Khedira all'estero, così come Cristiano Ronaldo: "Ritorno in quarantena. In base alle norme del decreto, quando Higuain e gli altri torneranno in Italia dovranno stare 14 giorni isolati. Bel problema per Sarri, (se riprende il campionato)