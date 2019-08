© foto di WilMan

Tra i tanti casi spinosi in uscita della Juventus (Dybala, Mandzukic e Higuain), ne spunta anche un altro in difesa. E il Corriere Torino, nelle pagine interne dell'edizione oggi in edicola, se ne occupa titolando così: "Rugani, zero chances. Nemmeno un minuto nelle ultime tre partite. Il difensore è stato scaricato anche da Sarri. Tra Roma e Monaco, Paratici lo offre al Barça".