Il Corriere Torino parla di Juve e analizza il gioco dei bianconeri. "Sarri, il Pjanic che non c’è" scrive il quotidiano nella sua sezione sportiva a pagina 16. Il tecnico chiede (e non trova) 150 palloni giocati a partita (media da 83,95 palloni toccati a partita da Pjanic, in crescita rispetto ai tempi di Allegri). Ora la Juve cerca altre vie per far passare il suo gioco.