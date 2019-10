Corriere Torino sulla Juventus: "Assemblea in curva"

© foto di stefano tedeschi

Si è svolta ieri l'assemblea dei soci della Juventus e l'edizione odierna del Corriere Torino titola: "Assemblea in curva". Già, perchè "Si cerca di non fare il bar Sport, ma alla fine diventa il bar Sport», sorride Salvo Cozzolino, asset allocation analyst di Intesa Sanpaolo e storico piccolo azionista-tifoso. Andrea Agnelli commenta così: "Non si illudano che siamo a rischio default, l’aumento di capitale da 300 milioni è per lo sviluppo". Poi una battuta su Antonio Conte: "Cancellare la stella a Conte? Ma no, i muratori costano. Al limite, la oscuriamo un pochino".