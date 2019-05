Corriere Torino sulla Juventus: "Kean aspetta il nuovo allenatore"

© foto di stefano tedeschi

Il rinnovo di contratto di Moise Kean è ormai cosa fatta, perché la Juventus non può permettersi di lasciarlo in scadenza nel 2020. ma il Corriere di Torino titola: "Kean aspetta solo il nuovo allenatore". Sia il classe 2000 che il suo agente Mino Raiola vogliono avere garanzie sul progetto tecnico per la prossima stagione, senza chiedere la titolarità, ma chiedendo di essere al centro del progetto, con rotazioni costanti. Prima della firma sul rinnovo fino al 2024 a circa 2 milioni di euro a stagione, servirà un incontro con Fabio Paratici e il nuovo tecnico per conoscerne i piani.