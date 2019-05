Corriere Torino sulla Juventus: "Si Sarri chi può"

Apertura della sezione sportiva del Corriere di Torino dedicata a Maurizio Sarri, con titolo: "Si Sarri chi può". Nella giornata di ieri blitz della Juventus a Londra, con il tecnico che ora appare più vicino ai colori bianconeri, ma tutto è rimandato a dopo la finale di Europa League di mercoledì prossimo. La dirigenza del Chelsea non si opporrebbe ad una partenza dell'ex tecnico del Napoli. Che poi Sarri, come Mourinho, fosse etichettato come «nemico» della Juve, poco importa, dice Chiellini: «Non ho letto niente, non so niente".