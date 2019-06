Corriere Torino sulla Nazionale: "Juve + Toro: che spettacolo"

© foto di WilMan

Il Corriere Torino, oggi in edicola, dedica ampio spazio al successo dell'Italia nella gara contro la Bosnia valida per le qualificazioni continentali: "Gli azzurri vincono 2-1 allo Stadium. Torino spinge gli azzurri verso l'Europeo", la titolazione in prima pagina, con grande foto dell'esultanza collettiva dopo la rete decisiva di Verratti nel finale. Nelle pagine interne, inoltre, un approfondimento su come sia arrivata questa affermazione: "Juve + Toro: che spettacolo. Il #finoallafine dei bianconeri adesso funziona anche in azzurro. Sirigu è sempre eccezionale. Chiude la porta e lancia l'Italia".