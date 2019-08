© foto di Mattia Verdorale

"Giochiamocela". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Torino sulle parole di Mazzarri. Ore 21, stadio Olimpico Grande Torino. Va in scena l’andata dei playoff: in palio i gironi di Europa League. I granata affrontano il Wolverhampton, squadra che somiglia a quella di Mazzarri per tanti particolari (dal sistema 3-5-2 alla conferma dei migliori) ma parte favorita. Il tecnico granata sereno: «Se facciamo quel che sappiamo sarà dura per loro». Conta su Belotti, Zaza e compagni ma anche su 23 mila tifosi.