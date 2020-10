Corriere Torino: "Tacchinardi: 'Juve la più forte. Con Chiesa è completa'"

"Tacchinardi: 'Juve la più forte. Con Chiesa è completa'" scrive il Corriere Torino. Intervista all'ex centrocampista bianconero che parla della nuova Juve di Andrea Pirlo: "Con Chiesa ritengo che la squadra sia completa. Ma la differenza possono farla Ramsey e Rabiot, da loro dipende moltissimo, perché è a centrocampo che la Juve rischia di avere qualcosa in meno. L’anno scorso per vari motivi hanno reso al di sotto delle aspettative, adesso devono fare la differenza. Per vari motivi credo che la Juve sia ancora mezzo passo avanti all’Inter, non di più. Un passo indietro ci sono Atalanta e Napoli, di sicuro sarà un campionato molto combattuto".