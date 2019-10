Corriere Torino: "Toro a banda amata"

"Toro a banda amata", titola così il Corriere Torino nell'edizione odierna. Tante interviste a tifosi granata per il quotidiano, quando al derby manca ancora più di una settimana. "Spero che il Toro si presenti in campo con più carattere e coraggio rispetto alle ultime uscite — auspica Cristiano —. Davanti vorrei finalmente godermi il tridente Iago-Belotti-Verdi e dietro spero di rivedere Bonifazi al fianco di Izzo e Nkoulou". Il nome di quest’ultimo è un po’ indigesto al decano Sergio: "Se fossi stato il presidente Cairo, avrei mandato il dissidente Nkoulou all’Alessandria. Se invece fossi Mazzarri, aprirei ai tifosi le porte del Filadelfia come accadeva in passato".