"Belotti, il punto fermo": così il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Zaza è rimasto a Torino, Millico guadagna posizioni. E il capitano, rimasto al centro del progetto ancora una volta, è arrivato a 9 in campionato: il prossimo lo porterà a essere l’unica punta italiana in doppia cifra per cinque anni consecutivi, un altro record per lui.