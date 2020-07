Corriere Torino: "Toro, Belotti pronto al poker"

"Belotti pronto al poker" scrive il Corriere Torino a pagina 13, quest'oggi. Andrea Belotti si è acceso in un momento chiave per i granata, come sempre da capitano. Ora c'è il derby. Belotti alla Juve ha fatto due gol, ma non è mai andata bene (del resto il Toro non batte la Juve dall’aprile 2015): su rigore e di testa, ma furono due sconfitte, fare risultato contro la Juve in quella che è la sfida numero 200 tra coppe e campionato cambierebbe sapore a questa parte di stagione.