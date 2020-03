Corriere Torino: "Toro, Belotti segna e Ansaldi illumina. Nkoulou: sì al Camerun"

"Toro, Belotti segna e Ansaldi illumina. Nkoulou: sì al Camerun": così il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Impegnata contro la Primavera, la squadra di Longo aspetta l’ufficialità sul nuovo calendario di A. Sei le reti realizzate: una doppietta a testa per Belotti e per Lyanco), esultanze anche per Millico (da lui buoni segnali: anche un assist) e per Zaza. Intanto il difensore Nkoulou ha deciso che è pronto a tornare anche in Nazionale: è arrivata in sede la preconvocazione.