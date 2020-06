Corriere Torino: "Toro da conquistare. Longo prepara la tripletta"

"Toro da conquistare" e "Parma, Udinese e Cagliari: Longo prepara la tripletta" sono i titoli interni dedicati alle ultime vicende del Toro sul Corriere Torino in edicola oggi. Spazio prima alle parole del nuovo ds Vagnati a Sky: "Il fatto di essere a scadenza può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio. Allenare il Torino in questo momento è una grande possibilità. Siamo tutti in discussione e dobbiamo guadagnarci l’opportunità di far parte della società anche in futuro". Poi spazio al campionato: Parma, Udinese e Cagliari diranno molto sul Toro di Longo.