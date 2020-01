"Toro, Djidji per la difesa Belotti per la riscossa": così il Corriere Torino sul Torino di Walter Mazzarri, atteso dalla sfida in casa della Roma. Ultime di formazione sui granata: Mazzarri spinge sul 3-4-2-1. Il posto di Bremer tocca al francese Djidji. Dietro il capitano Belotti confermati Verdi (dove ha segnato l’ultimo gol in A) e Berenguer, che in trasferta vola.