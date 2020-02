"Toro, è il poker più nero" scrive il Corriere Torino in prima pagina. Granata sconfitti per 4-0 al Via del Mare contro il Lecce. Il Toro cade per la quarta volta consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Il presidente Cairo va negli spogliatoi e dopo la partita parla solo il direttore generale Antonio Comi: "È il momento di riflettere, siamo tutti in discussione. Ma fa male vedere che la squadra non reagisce".