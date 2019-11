Corriere Torino: "Toro e Juve in campo per sfide top"

© foto di Wilman

"Toro e Juve in campo per sfide top. I granata ospitano l’Inter alle 20.45. Bianconeri in trasferta contro l’Atalanta". Questo il titolo in prima pagina sul Corriere Torino relativo ai due club della città piemontese. All'interno, si legge: "Verdi speranza. Il Toro aspetta l’Inter stasera al Grande Torino. Mazzarri sta col suo fantasista: 'Bravo a Brescia. E quando siamo noi stessi possiamo battere tutti'". E sulla capolista: "Le collezioni della Joya. Dybala contro l’Atalanta sarà titolare per la nona volta. A Bergamo 2 anni fa sbagliò il primo rigore in serie A Oggi inseguirà anche Gomez, per una raccolta tutta speciale".