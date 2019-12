Corriere Torino: "Toro, il gol oltre Belotti"

© foto di stefano tedeschi

"Toro, il gol oltre Belotti", è il titolo del Corriere di Torino sui granata. La forza di un gruppo si misura nelle avversità. Esattamente come per le coppie: troppo facile essere innamorati quando si è felici, la forza di un rapporto sta nelle difficoltà. Succede sul lavoro e nello sport. E succede a maggior ragione nei gruppi che fanno sport per lavoro. A Marassi è stato un difensore, Bremer, a decidere la partita con una splendida zuccata. La difesa si è sbloccata, il Toro ha vinto e si è rimesso in marcia. E mentre Belotti faticava in piscina e in esercizi specifici, la squadra si ritrovava nella difficoltà.