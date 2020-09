Corriere Torino: "Toro, operazione Firenze"

vedi letture

"Toro, operazione Firenze", titola il Corriere Torino oggi in edicola. Una sola buona notizia a volte può avere effetti positivi sotto tanti punti di vista. Ieri mattina tutto il gruppo prima squadra del Torino ha effettuato il terzo giro di tamponi, anche questo ha fornito solo esiti negativi al Covid-19. Questo significa almeno due cose. La prima, la più importante: il caso di positività a un elemento dello staff riscontrato mercoledì sera è rimasto isolato. La seconda è che da domani (oggi riposo) Marco Giampaolo avrà finalmente modo di lavorare a pieno regime con un gruppo al completo o quasi. Mica poco, anzi tantissimo. Di fatto rimangono quattro giorni di allenamenti da far fruttare al massimo prima del debutto in campionato, sabato alle 18 sarà proprio Fiorentina-Torino a dare il via alla nuova serie A.