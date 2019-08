© foto di WilMan

Il Corriere Torino, nella prima pagina di oggi, si occupa della sfida di Europa League dei granata: "Toro, ora è difficile non impossibile. Contro il Wolverhampton finisce 2-3", si legge. E poi, all'interno, la titolazione è la seguente: "'Toro, non è finita'. Durissimo trattamento per Belotti ma l’arbitro ammonisce proprio il capitano per gioco pericoloso. Ansaldi soffre tanto Traoré, ma serve un assist a De Silvestri. Rincon porta carattere e fisico".