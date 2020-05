Corriere Torino: "Toro, pieno di fiducia: Longo riparte"

vedi letture

"Pieno di fiducia: Longo riparte" scrive il Corriere Torino in uno dei box in taglio alto della sua prima pagina odierna. Il tecnico granata ha incassato la spinta del presidente Cairo e di Vagnati: tocca a lui meritarsi la conferma in vista della prossima stagione. Longo dovrà riuscire a rigenerare e rimotivare tutto il Toro, provando a far fruttare questa pausa forzata.