© foto di WilMan

"Toro più su, con il Lecce caccia alla vetta". Questo il titolo in prima pagina del Corriere Torino sul team granata, impegnato questa sera nel posticipo. E la titolazione continua così: "Con Mazzarri la musica è cambiata: 'Si gioca in 14, non ci sono cambi ma staffette'". All'interno, poi, tutte le statistiche del club di patron Cairo sotto il titolo: "Toro, la legge dei grandi NUMERI".