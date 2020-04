Corriere Torino: "Toro, Superga sì ma solo online"

"Toro, Superga sì ma solo online" scrive il Corriere Torino in prima pagina, quest'oggi. Lunedì l’anniversario della tragedia granata. L’assessore regionale Ricca precisa: "Scatta la Fase2 dell’emergenza ma gli assembramenti sono vietati: nessuna celebrazione possibile tranne quelle via web. Come non si farà nulla per la Festa del lavoratori il primo maggio, non faremo nulla nemmeno il 4. Al massimo, si potrà mettere a punto una celebrazione simbolica in tre, quattro persone".