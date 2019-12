© foto di stefano tedeschi

"Tre mosse e un avviso", questo il titolo scelto dal Corriere Torino sui granata. Tre mosse per tre punti. E un messaggio, per cambiare rotta. Così Walter Mazzarri ha vinto la sua personalissima partita, disegnando e ridisegnando il Toro capace di conquistare tre punti pesantissimi sul campo del Genoa. Non è stata una partita bella, non è stata una partita pulita, non è stata una partita facile: proprio per questo la vittoria è ancor più importante. Perché le difficoltà non sono diventate degli alibi, partendo dall’assenza di Andrea Belotti arrivando a quelle ambientali.