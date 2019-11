Corriere Torino: "Toro vai al tiro"

"Toro vai al tiro": così il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Lezione di 'coraggio' al Filadelfia, granata in difficoltà. Sono 108 i tiri totali (quelli verso la porta sommati a quelli fuori dallo specchio) prodotti dalla formazione di Mazzarri in 13 giornate di Serie A, con una media di 8.03 a partita: peggio ha fatto solo il Brescia ultimo in classifica.