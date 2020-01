© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola: "Tutto il cuore del Toro, ma non basta". Un Toro vero, carico e dentro il match. A San Siro la squadra di Walter Mazzarri non si fa spaventare dall’1-0 del Milan, ma risponde colpo su colpo e va sull’1-2 con una doppietta di Bremer. Un Toro di cuore, ogni goccia di sudore racconta l’energia e l’orgoglio di una squadra che arriva a un passo dalla qualificazione. Un tiro dal limite al 92’, la deviazione di Djidji e il 2-2 riaprono i giochi. E nel secondo supplementare finisce tutto.