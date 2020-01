© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola in prima pagina: "Ultima chiamata per Emre Can". Ormai, per Emre Can, siamo dalle parti di Highlander: ne resterà uno solo (di ruolo). Ovvero, quello di regista, da vice Pjanic, come il tedesco potrebbe essere testato stasera in Coppa Italia con l’Udinese, tornando da titolare come non succede dal primo dicembre. Quando giocò, non proprio bene, 53 minuti nel 2-2 con il Sassuolo. Potrebbe dunque essere davvero l’ultima chance, se da regista Maurizio Sarri lo sta collaudando negli allenamenti da qualche settimana, nonostante proprio in quel ruolo fu provato, e poi bocciato, da Massimiliano Allegri.