"Un Mazzarri, molti Toro": così il Corriere Torino sul momento della formazione granata. Dall'emergenza Fiorentina a Belotti, Lukic e De Silvestri di nuovo in gruppo e pronti a scendere in campo nel prossimo match di campionato, in programma domani alle 12.30 contro il Verona. Il tecnico prepara la sfida con l'Hellas pensando a nuove soluzioni sotto gli occhi di Cairo, che ieri ha assistito a tutto l'allenamento.