Corriere Torino: "Un palo di Belotti. Il Toro si butta via"

Sulla prima pagina del Corriere Torino in edicola quest'oggi c'è spazio per il ko del Torino in casa della Fiorentina. "Un palo di Belotti. Il Toro si butta via" scrive il quotidiano che analizza la sconfitta degli uomini di Moreno Longo a pagina 21. Il Tori si ferma al palo. Ko a Firenze, ma Longo non ci sta: "Niente alibi, ma, ancora, i nostri avversari avevano riposato un giorno in più: in un format simile è decisivo".